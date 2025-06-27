TÜGVA Hatay İl Temsilciliğinden yaz okuluna davet
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak, yaz döneminde eğlenceli ve güzel vakit geçirmek isteyen ortaokul öğrencilerini yaz okullarına beklediklerini belirtti.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak, yaz döneminde eğlenceli ve güzel vakit geçirmek isteyen ortaokul öğrencilerini yaz okullarına beklediklerini belirtti.
Sağanak, yaptığı yazılı açıklamada, yaz okulunu 30 Haziran'da başlatacaklarını ifade etti.
Şu ana kadar 6 bin 500'ün üzerinde başvuru aldıklarını belirten Sağanak, yaz okulu kapsamında öğrencilerin, yüzmeden futbola, at binmeden zeka oyunlarına kadar farklı etkinliklere katılabileceğini kaydetti.
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