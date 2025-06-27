TÜGVA Hatay İl Temsilciliğinden yaz okuluna davet

Şu ana kadar 6 bin 500'ün üzerinde başvuru aldıklarını belirten Sağanak, yaz okulu kapsamında öğrencilerin, yüzmeden futbola, at binmeden zeka oyunlarına kadar farklı etkinliklere katılabileceğini kaydetti.

Sağanak, yaptığı yazılı açıklamada, yaz okulunu 30 Haziran'da başlatacaklarını ifade etti.

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