Hatay'da 33 bin 433 uyuşturucu hap ele geçirildi

İlçe genelinde yapılan denetimlerde ise şüphe üzerine durdurulan O.D'nin üzeri arandı.

Aramalarda 1 kilo 185 gram esrar, 33 bin 425 uyuşturucu hap ve 44 tabanca mermisi ele geçirildi.

Bu kapsamda E.U'nun 2 iş yeri ve aracında arama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

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