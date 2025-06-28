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        Hatay'da 33 bin 433 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 33 bin 433 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:42 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:42
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        Hatay'da 33 bin 433 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 33 bin 433 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda E.U'nun 2 iş yeri ve aracında arama yapıldı.

        Aramalarda 1 kilo 185 gram esrar, 33 bin 425 uyuşturucu hap ve 44 tabanca mermisi ele geçirildi.

        İlçe genelinde yapılan denetimlerde ise şüphe üzerine durdurulan O.D'nin üzeri arandı.

        Şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör, 10 mermi ve 8 uyuşturucu hap bulundu.

        2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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