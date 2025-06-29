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        Hatay'da çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 12:01 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:26
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        Hatay'da çocuklar için etkinlik düzenlendi
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        Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

        6Sıfır2 Çocuk Hakları Derneğince Defne Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, palyaçolar eşliğinde oyun oynadı, dans edip şarkı söyledi.

        Etkinlikte balon, renk ve ışık gösterisi ile sportif yarışmalar yapıldı, konserler düzenlendi.

        Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, etkinlikteki konuşmasında, "Ne olursa olsun çocuklarımızı ve sizleri yalnız bırakmayacağız. Eskisinden daha güzel bir Hatay inşa edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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