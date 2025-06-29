Hatay'da çocuklar için etkinlik düzenlendi
Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.
Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.
6Sıfır2 Çocuk Hakları Derneğince Defne Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, palyaçolar eşliğinde oyun oynadı, dans edip şarkı söyledi.
Etkinlikte balon, renk ve ışık gösterisi ile sportif yarışmalar yapıldı, konserler düzenlendi.
Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, etkinlikteki konuşmasında, "Ne olursa olsun çocuklarımızı ve sizleri yalnız bırakmayacağız. Eskisinden daha güzel bir Hatay inşa edeceğiz." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.