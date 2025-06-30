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        GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:07
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        GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

        Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede önlem aldı.

        Ayrıca yangından etkilenen mahalle mezarlığında hasar oluştu.

        Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor

        - Yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi

        Bölgeye giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, vatandaşlarla görüştü.

        Masatlı, incelemesinin ardından gazetecilere, son 2 günde kentte olağan dışı bir rüzgarın olduğunu söyledi.

        Bu nedenle alevlerin farklı bölgelere sıçradığını dile getiren Masatlı, "Başta Karaali olmak üzere Oğlakören ve Üçgedik mahallerimizde tahliyelere başladık. Yaklaşık 1500 vatandaşımızı tahliye ettik. Vatandaşlarımızı da şu an itibarıyla şehrimizdeki yurtlarımıza yerleştiriyoruz." dedi.

        - "Şu an itibarıyla çok şükür can kaybımız yok"

        Masatlı, çok sayıda ekibin yangına müdahale ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Orman teşkilatımızın yanında emniyet, jandarma ve diğer kamu kurumlarımızın personeli de şu an itibarıyla yangını söndürmek için çalışıyorlar. Diğer taraftan yangına her yanı ve yönüyle müdahale etmek bakımından Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda kriz merkezimizi oluşturduk. Şu anda özellikle ulaşamadığımız bölgelere yol açılması ve oralarda karadan da müdahale edilmesi bakımından tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş makinelerini de bölgeye seferber etmiş durumdayız. Buradaki en önemli şey can kaybı olmamasıdır. Şu an itibarıyla çok şükür can kaybımız yok."

        Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını vurgulayan Masatlı, "Mahallelerimizin içerisinde de bazı evlere yangının sirayet ettiğini görüyoruz. Tabii yangının seyrinin önünü alması bakımından çalışmalarımızı muhakkak çok etkileyecektir ama diğer taraftan da rüzgarın ciddi derecede bölgemizde dezavantaj oluşturduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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