Hatay'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Törene, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

İskenderun Bölge Liman Başkanı Atilla Piralioğlu, burada yaptığı konuşmada, "1 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki egemenlik hakkını ilan ettiği önemli bir gün. Kabotaj Bayramı'mızın 99. yılını gururla kutluyoruz." dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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