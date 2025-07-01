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        Bakan Yumaklı, Hatay'da orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı: (2)

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bir hafta boyunca aşırı sıcak, 15 Ekim'e kadar da teyakkuz halinde olunmasını gerektirecek meteorolojik şartlar var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 21:57 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:57
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        Bakan Yumaklı, Hatay'da orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı: (2)
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bir hafta boyunca aşırı sıcak, 15 Ekim'e kadar da teyakkuz halinde olunmasını gerektirecek meteorolojik şartlar var." dedi.

        Bakan Yumaklı, merkez Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine sıçrayan orman yangınının söndürülmesi için yürütülen çalışmaları inceledi.

        Yumaklı, gazetecilere, İzmir, Manisa, Hatay ve Bilecik'teki yangınlarla ilgili bilgi verdi.

        Hatay'da 30 Haziran'da çıkan yangına hızlıca müdahaleye başlandığını belirten Yumaklı, "Malumunuz yangınlarda 3 hassasiyeti özellikle vurguluyoruz, eğer yüksek bir sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar varsa, bu 3 unsur bir araya geldiğinde yangın için çok büyük bir risk teşkil edildiğini hepimiz artık biliyoruz. Hatay'da maalesef bu gerçekleşti." diye konuştu.

        Bakan Yumaklı, Hatay'daki yangına dünden bu yana 8 uçak, 12 helikopter, 1000'in üzerinde orman teşkilatının arazözleri ve farklı kurumların araçlarıyla 2 bin 700'ün üzerinde personelle müdahale edildiğini söyledi.

        Yangın nedeniyle Oğlakören, Dikmece, Gülderen, Karaali, Üçgedik, Alahan olmak üzere 6 mahallenin tedbiren güvenli alanlara alındığını, tahliye edilen 236 hanedeki 1400'ün üzerinde vatandaşın da şu an itibarıyla evlerine geri dönmeye başladığını dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Buranın enerjisi düşürüldü, bu çok güzel bir haber, artık arkadaşlarımız soğutmaya geçtiler. Bütün gece boyunca ve önümüzdeki günlerde soğutmaya devam edecekler. Zaman zaman yine sıcaklık ve rüzgarla beraber çok küçük tütmeler olabilir, ben bunu Bilecik'te de ifade etmiştim. Buradaki enerjinin yüksek olması sebebiyle bu soğutmaların önemi son derece büyük, yani söndü diye alanı bırakıp gitmiyoruz bu netice itibarıyla Hatay Antakya yangınıyla alakalı bu güzel haberi, bu kısmen kontrolü ben buradan söylüyorum."

        - İzmir'deki yangınlar

        İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarıyla alakalı da Yumaklı, "Orası da kısmen kontrol altına alındı, bu da güzel bir haber. Yine burada söylediğim gibi soğutma çalışmaları bütün gece ve bundan sonraki birkaç gün devam edecek." dedi.

        Yumaklı, İzmir Buca'daki yangının da tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

        - "Akhisar ve Kula kısmen kontrol altına alındı"

        Manisa'daki yangınlarla ilgili de bilgi veren Yumaklı, "Akhisar ve Kula kısmen kontrol altına alındı, yine onlarda da bu gece boyunca ve takip eden günlerde soğutma devam edecek. Herhangi bir sorun beklemiyoruz, Ahmetli bunların arasında coğrafi koşullar olarak problemli bir yerdi ama buranın da enerjisi düşürüldü. Yine arkadaşlarımız bütün gece müdahaleye devam edecekler ve belli bir orana getirdikleri andan itibaren de artık burasıyla ilgili kontrol bilgisi sizlere vermiş olacağız." ifadesini kullandı.

        Bakan Yumaklı, Bilecik Vezirhan'daki yangına da 4 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edildiğini ve buranın da enerjisinin düşürüldüğünü, herhangi bir sorun beklemediklerini dile getirdi.

        - "15 Ekim'e kadar teyakkuz halinde olunmasını gerektirecek meteorolojik şartlar var"

        Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Yumaklı, "Bir hafta boyunca aşırı sıcak, 15 Ekim'e kadar da teyakkuz halinde olunmasını gerektirecek meteorolojik şartlar var. Dolayısıyla lütfen dikkat, hassasiyet... Açık alanlarda herhangi bir şekilde ateş yakmayalım. Ateşe sebep olabilecek herhangi bir materyali dışarı, açık alana atmayalım. Özellikle çabuk yangın çıkarması muhtemel olan materyalleri güneş ışığı altında bırakmayalım." dedi.

        Yumaklı, Türkiye'nin kabiliyet ve kapasite olarak dünyada birçok ülkenin bilgi talep ettiği konumda olduğunu belirterek şöyle konuştu:

        "Orman yangınları konusunda otoriteyiz. Orman yangınlarıyla alakalı mücadele edebilecek kabiliyetimiz, hem personel yeterliliği ve tecrübesi olarak hem makine, ekipman, hava ve kara gücü olarak Cumhuriyet tarihinin en iyi noktasında. Bunu gururla söylüyorum, bu ülkenin bir vatandaşıyım. Bunu niye belirtiyorum? Zaman zaman gerçekten bizleri hayrete düşüren yorumları görüyoruz, bunu söylemek sanki bir kabahatmiş gibi. Gurur duyulacak bir şeyi söylemek niye kabahat olsun? Gururla da söylüyorum."

        Yangınlarla mücadelede kurumların eş güdümünün önemli olduğuna işaret eden Yumaklı, "En önde o gencecik kardeşlerim, tecrübeli arkadaşlarla beraber cephe savaşı veriyorlar, alevlerin içine giriyorlar. Biz gece yataklarımızda yatarken onlar o alevlerin arasında sabaha kadar mücadele ediyorlar. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.

        Yumaklı, çalışmalara destek veren Milli Savunma ve İçişleri ile diğer bakanlıklara, valiliklere, kamu kurumlarına, vatandaşlara ve gönüllülere teşekkür etti.

        Kurumların, vatandaşların ve gönüllülerin yangınlarla mücadelede aktif şekilde yer aldığını dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Bir daha umuyorum ki sizlerin karşısında ekranlarda yangın, ateş, duman ve zarar gören bir ekosistem, alan olmasın. Biz yeşil vatanımızı geliştirmek için hangi projeleri yaptığımızı vatandaşlarımıza anlatıp onları bunlara davet etmek için bu mikrofonların karşısına geçmiş olalım. Bütün illerimize tekrar geçmiş olsun diyorum."

        (Bitti)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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