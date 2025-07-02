Hatay'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı

Eğitimlerin uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirileceğini belirten Gündel, "Gençlerimizin spor yapma alışkanlığı kazanmasını, sporu sevmesini ve bu alanda uzmanlaşmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda spor kulüplerimize yeni sporcular kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, kapalı spor salonunda düzenlenen törende, proje kapsamında bu yıl yaklaşık 4 bin 500 çocuk ve gencin, 18 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi alacağını söyledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

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