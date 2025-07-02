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        Hatay'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 10:05 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:05
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        Hatay'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, kapalı spor salonunda düzenlenen törende, proje kapsamında bu yıl yaklaşık 4 bin 500 çocuk ve gencin, 18 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi alacağını söyledi.

        Eğitimlerin uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirileceğini belirten Gündel, "Gençlerimizin spor yapma alışkanlığı kazanmasını, sporu sevmesini ve bu alanda uzmanlaşmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda spor kulüplerimize yeni sporcular kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

        Törende sporcular gösteri sundu.

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