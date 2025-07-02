Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'daki orman yangınında zarar gören mahallelerde hasar tespit çalışması başlatıldı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Hatay'da kontrol altına alınan orman yangından etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'daki orman yangınında zarar gören mahallelerde hasar tespit çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Hatay'da kontrol altına alınan orman yangından etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

        Karaali Mahallesi'nde iki gün önce çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan orman yangını kontrol altına alındı.

        Ekipler, yangından etkilenen mahallelerde soğutma çalışmalarına devam ediyor.

        Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Afet Koordinasyon Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez'in koordinesinde 20 kişilik ekip de mahallelerde hasar tespit çalışması gerçekleştiriyor.

        Karaali, Oğlakören, Dikmece, Alazi, Üçgedik ve Alahan mahallelerindeki hasar tespit çalışmalarının gün sonunda tamamlanması planlanıyor.

        Çalışma kapsamında şu ana kadar aralarında depo ve ahır olarak kullanılan 4'ü ağır hasarlı yapı olmak üzere 322 bina incelendi.

        İnceleme sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sezdirmez, orman yangınları sonrasında hasar tespit çalışmalarını yapmak üzere sahada olduklarını söyledi.

        Sahada şu anda 20 ekiple çalışmaları yürüttüklerini anlatan Sezdirmez, "5 mahallede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Planımız bugün akşam itibarıyla hasar tespit çalışmalarını sonlandırmak. Bu aşamada bütün ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz." dedi.

        Sezdirmez, buradaki çalışmanın deprem sonrası yaptıkları hasar tespitinden farklı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Burada arkadaşlarımız binaların ya da yapıların ne kadar ısıya maruz kaldığı, betonların dayanımı kaybedip kaybetmediği, yapısal noktada yapı türüne bağlı olarak ahşaptı, vesairedir yanıp yıkıldığı, onların fotoğraflarını alıyor ona göre az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı olmak üzere hasar derecelendirmelerini yapıyor ve süreçlerimizi tamamlıyoruz."

        - 2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti

        Karaali Mahallesi'nde iki gün önce ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle 6 mahalleye daha sıçramıştı.

        İki gün süren yangın nedeniyle 240 hane tedbiren boşaltılmış, 2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış

        Benzer Haberler

        Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
        Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
        Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi (3)
        Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi (3)
        Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi (3)
        Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi (3)
        Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi (2)
        Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi (2)
        Hatay'daki orman yangınına müdahale eden itfaiyeciler kaldırım ve banklarda...
        Hatay'daki orman yangınına müdahale eden itfaiyeciler kaldırım ve banklarda...
        Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi
        Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi