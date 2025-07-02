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        Hatay'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın Defne ilçesinde refüje çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 23:48 Güncelleme: 02.07.2025 - 23:48
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        Hatay'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Defne ilçesinde refüje çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 EGG 59 plakalı otomobil, Harbiye mevkisinde refüje çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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