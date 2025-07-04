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        Hatay'da vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu

        Hatay'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:36
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        Hatay'da vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu
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        Hatay'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman ile TOKİ Rasulullah camilerinde 5 bin kişilik aşure dağıtıldı.

        Hacı Cuma Kahraman Camisi'ndeki aşure dağıtımına Vali Mustafa Masatlı da katıldı.

        Masatlı, burada gazetecilere, aşurenin bereketin, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

        Hatay'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerle çok ciddi yaralar aldığını anımsatan Masatlı, şöyle konuştu:

        "Bu yaralar sonucu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde farklı inanışlara, kültürlere sahip olan bu şehrimizde yeniden imar, inşa ve ihya çalışmalarımız da birlik ve beraberlik içerisinde çok şükür devam ediyor. Aşure ayıyla da bunu bir anlamda bugün göstermiş olduk. Aşure dağıtımımıza gelen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, İslam aleminin muharrem ayını ve aşure gününü de kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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