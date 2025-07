Depremzede öğrencilere okul olan gemi olası afetler için hazır bekletilecek

ALİ KEMAL ZERENLİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından İskenderun Körfezi'ne konuşlanan ve bugüne kadar çok sayıda öğrenciye eğitim hizmeti sunulan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi, görevini tamamlamasının ardından Yalova'ya gitmek üzere yola çıktı.

Karadeniz Holding tarafından denize kıyısı olan afet bölgelerinde kullanılması amacıyla 5 yıl önce tasarlanan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi, depremlerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda 10 Nisan 2023'te Hatay'ın İskenderun ilçesine gönderildi.

Gemi, depremler nedeniyle çok sayıda binanın yıkıldığı ve hasar aldığı Hatay'da eğitim hizmetinin sürdürülebilmesine katkı sağlamak amacıyla öğrenciler için düzenlendi.

İçerisinde 23 dersliğin yanı sıra yatakhane, laboratuvar, kütüphane, kafeterya, sinema salonu ve tedavi merkezinin yer aldığı gemi, ilk etapta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere tahsis edildi.

Depremzede öğrenciler, eğitimden barınmaya ve sağlık hizmetine kadar kendilerine sunulan imkanlarla gemideki görevli öğretmenler eşliğinde sınavlara hazırlandı.

Süheyla Sultan'ın ardından Rauf Bey'in de depremden etkilenen Hatay'daki görevini tamamladığını anlatan Çevik, şöyle devam etti:

"Gemimizi, Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi gibi Yalova'daki tersanemize çekeceğiz. Yaklaşık 10-15 günlük bakım faaliyeti sonrasında, Allah korusun, inşallah bir daha bu acıları yaşatmasın, bu tür bir olayın yaşanması durumunda biz tekrar her iki yaşam gemimizle de tersanemizde verilecek görevleri bekliyor olacağız. Bundan sonra sadece bir eğitim gemisi olarak hizmet edecek diyemeyiz. Karadeniz Holding'in esnek yapısı sayesinde istenen değişikliği çok kısa bir sürede yapıp sahaya, nerede ihtiyaç varsa oraya sevk edecek imkan ve kabiliyetimiz var. Ne tür bir ihtiyaç varsa biz yüzer platformlar üzerindeki uzmanlığımızı bu gemilerle sosyal sorumluluğa dönüştürdük. Bunu her an her şekilde sahaya yansıtabiliriz. İhtiyaç nerede olursa biz oraya mutlaka en kısa sürede ulaşacağız."

- "Yardım faaliyetlerimizi Tek Dünya Karadeniz Vakfı üzerinden yönetiyoruz"