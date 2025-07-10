Hatay Valisi Mustafa Masatlı Altınözü ilçesinde incelemelerde bulundu

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Masatlı, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için sahada yapılan denetim ve incelemelerin sürdürüleceğini belirtti.

Altınözü Kaymakamı Efecan Şahin'in eşlik ettiği Masatlı, Yarseli Barajı'nın çevresinde yürütülen düzenleme ve iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.