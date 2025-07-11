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        Hatay'da Kupik Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 55 kişinin öldüğü Kupik Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:37
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        Hatay'da Kupik Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 55 kişinin öldüğü Kupik Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık inşaat mühendisi Nezir G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bazı tanıklarla avukatların hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanık müteahhit Ziyadin K. katılmadı.

        Tutuksuz sanık Nezir G. savunmasında projeyi hatırlamadığını iddia ederek, "İmzam var ama içeriğini bilmiyorum. Binanın statik hesaplamasını benim yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Tanıkları ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 19 Aralık'a erteledi.

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 55 kişinin öldüğü 10 katlı Kupik Apartmanı'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin, 2 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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