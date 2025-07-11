Hatay'da Kupik Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

Tanıkları ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 19 Aralık'a erteledi.

Tutuksuz sanık Nezir G. savunmasında projeyi hatırlamadığını iddia ederek, "İmzam var ama içeriğini bilmiyorum. Binanın statik hesaplamasını benim yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum." dedi.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık inşaat mühendisi Nezir G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bazı tanıklarla avukatların hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanık müteahhit Ziyadin K. katılmadı.

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