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        Hatay Valisi Masatlı'dan Suriye'deki yangına ilişkin açıklama:

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Suriye'nin Lazkiye kentine bağlı Bayırbucak bölgesinde devam eden orman yangınının Türkiye sınırına yaklaştığını, 180 araç ve 800 personelle sahada mücadele verdiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 23:53 Güncelleme: 11.07.2025 - 23:53
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        Hatay Valisi Masatlı'dan Suriye'deki yangına ilişkin açıklama:
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Suriye'nin Lazkiye kentine bağlı Bayırbucak bölgesinde devam eden orman yangınının Türkiye sınırına yaklaştığını, 180 araç ve 800 personelle sahada mücadele verdiklerini belirtti.

        Bayırbucak bölgesinde 3 Temmuz'da başlayan orman yangınıyla ilgili Hatay'ın Yayladağı ilçesine giderek incelemelerde bulunan Vali Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını söndürme çalışmalarına araç ve personel desteği verdiklerini söyledi.

        Yangının son günlerde rüzgarın yönü ve şiddetiyle Türkiye sınırına yaklaştığına dikkati çeken Masatlı, şöyle konuştu:

        "Türkiye tarafından karadan yangının önünün çevrilmesi, diğer taraftan da itfaiye ve arazözlerimizle bölgede risk olan yerlerde sulama çalışması yapıyoruz. Yangının bölgemize ve yerleşim alanlarına sirayet etmemesi için tüm risk senaryolarına göre ilgili tüm birimlerimizce hazırlıklar üst düzeyde sürdürülüyor. Şu an itibarıyla 180 araç ve 800 personelle sahada yangınla mücadele ediyoruz. İnşallah çok olumsuz sonuçlarla karşılaşmayız, bir an önce yangının önünü alarak, ilerlemesini durdururuz."

        Masatlı, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında Suriye'deki yangınla ilgili gerçek dışı birtakım ifadeler ve haberlerin söz konusu olduğunu belirterek, sadece resmi makamlardan verilen bilgilere itibar edilmesini istedi.

        - Lazkiye'deki orman yangını

        Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 3 Temmuz'da başlayan orman yangınından en çok etkilenen yerler, Kastal Maaf, Kantara, Mezra, Beyt Mılık, Fırınlık ormanları ve Murtlu köyleri olmuştu.

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