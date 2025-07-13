Hatay'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet Aslan Caddesi'nde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 31 ATH 972 ile 31 AVN 693 plakalı motosikletler çarpıştı.

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