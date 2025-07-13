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        Hatay'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 23:28 Güncelleme: 13.07.2025 - 23:28
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        Hatay'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Aslan Caddesi'nde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 31 ATH 972 ile 31 AVN 693 plakalı motosikletler çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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