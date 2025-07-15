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        Hatay'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:16 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:16
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        Hatay'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Antakya Şehitliği'nde mevlit programı düzenlendi.

        Programa katılan Vali Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever ve vatandaşlar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Katılımcılar, İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun okuduğu dualara eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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