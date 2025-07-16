Samandağ'da çocuklar için "Yaz Seninle Güzel" etkinliği düzenlendi

Palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinliklerinde eğlenen katılımcılar, keyifli anlar yaşadı.

Çocuklar, etkinlik kapsamındaki atölyelerde tohum topu üretimi ile rüzgargülü ve su filtresi yapımını öğrendi.

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