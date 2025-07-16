Samandağ'da çocuklar için "Yaz Seninle Güzel" etkinliği düzenlendi
Hatay Büyükşehir Belediyesince çocuklara yönelik "Yaz Seninle Güzel" etkinliği yapıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyesince çocuklara yönelik "Yaz Seninle Güzel" etkinliği yapıldı.
Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, yapay zeka uygulamaları ve VR gözlük deneyimi hakkında bilgi aldı.
Çocuklar, etkinlik kapsamındaki atölyelerde tohum topu üretimi ile rüzgargülü ve su filtresi yapımını öğrendi.
Palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinliklerinde eğlenen katılımcılar, keyifli anlar yaşadı.
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