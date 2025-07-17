Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de uygulamaları yerinde denetleyip, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde ve caddelerde kontrol noktaları oluşturarak uygulama yaptı.

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