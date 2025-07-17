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        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 22:49 Güncelleme: 17.07.2025 - 22:49
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        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde ve caddelerde kontrol noktaları oluşturarak uygulama yaptı.

        Uygulama kapsamında bazı araçlar durdurularak arama yapıldı.

        Ekipler, sürücülerin yanı sıra yayaların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de uygulamaları yerinde denetleyip, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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