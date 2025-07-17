Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde ve caddelerde kontrol noktaları oluşturarak uygulama yaptı.
Uygulama kapsamında bazı araçlar durdurularak arama yapıldı.
Ekipler, sürücülerin yanı sıra yayaların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de uygulamaları yerinde denetleyip, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
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