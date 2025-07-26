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        Hatay'da şehit polis memurları dualarla anıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2010 yılında şehit olan 4 polis memuru için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:14
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        Hatay'da şehit polis memurları dualarla anıldı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2010 yılında şehit olan 4 polis memuru için anma programı düzenlendi.

        Numune Evler Mahallesi'ndeki Çerkez Hoca Cami'sinde, 5 yıl önceki terör saldırısında şehit olan polis memurları Fatih Yıldız, Hasan Aslan, Emre Yalçın ve Ali Hacıarap için mevlit okutuldu.

        Programın ardından "Şehitler Parkı"nda tören düzenlendi.

        Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, törendeki konuşmasında, "Şehitlerimizin bize bıraktığı bu vatanı en güzel şekilde koruyup gelecek nesillere aktaracağız inşallah." ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, alandaki anıta karanfil bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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