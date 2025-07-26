Hatay'da karısını bıçaklayan zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kurtderesi Mahallesi'ndeki evlerinde Ferhat B. ile S.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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