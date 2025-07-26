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        Hatay'da karısını bıçaklayan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde karısını bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 23:06 Güncelleme: 26.07.2025 - 23:06
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        Hatay'da karısını bıçaklayan zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde karısını bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Kurtderesi Mahallesi'ndeki evlerinde Ferhat B. ile S.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında Ferhat B, eşi S.B'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan S.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Ferhat B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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