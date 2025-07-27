Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da vatandaşlar depremde yıkılan caminin yeniden inşasına destek veriyor

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vatandaşlar, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan caminin yeniden inşasına bağışta bulunmak için pişirdikleri ekmekleri satıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 12:48 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da vatandaşlar depremde yıkılan caminin yeniden inşasına destek veriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vatandaşlar, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan caminin yeniden inşasına bağışta bulunmak için pişirdikleri ekmekleri satıyor.

        Altınçağ Mahallesi'ndeki Merkez Camisi, Kahramanmaraş merkezli 2 yıl önceki depremde ağır hasar görmesi nedeniyle yıkıldı.

        Caminin yeniden inşasına destek için bir araya gelen mahalleli, Altınçağ Merkez Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneğini kurdu.

        Kadınların sacda pişirdikleri ekmeklerin satışından elde edilen gelir, yapımı süren cami için bağışlanıyor.

        Altınçağ Merkez Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Güzel, gazetecilere, mahallelinin ve hayırseverlerin el birliğiyle camiye destek olduğunu söyledi.

        Güzel, caminin bir yıl içerisinde tamamlanıp ibadete açılmasının hedeflendiğini belirtti.

        Ekmek yapan vatandaşlardan Leyla Bala, 30 kadınla 3 aydır çalıştıklarını ifade ederek, "Tek seferde 100 kilogram undan ekmek üretiyoruz. Siparişleri alıp hızlı şekilde evlere kadar teslim ediyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım konvoyları yola çıktı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım konvoyları yola çıktı
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!

        Benzer Haberler

        Hatay'da karısını bıçaklayan zanlı tutuklandı
        Hatay'da karısını bıçaklayan zanlı tutuklandı
        Tartıştığı eşini 7 yerinden bıçakladı
        Tartıştığı eşini 7 yerinden bıçakladı
        Hatay'da iki ilçeyi birbirine bağlayan Serinyol-Madenli kara yolu törenle a...
        Hatay'da iki ilçeyi birbirine bağlayan Serinyol-Madenli kara yolu törenle a...
        Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araçtan 9 kaçak göçmen çıktı
        Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araçtan 9 kaçak göçmen çıktı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Samandağ'da çok amaçlı salon açıldı
        Samandağ'da çok amaçlı salon açıldı