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        Hatay'da pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 00:56 Güncelleme: 28.07.2025 - 00:56
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        Hatay'da pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, V.T. idaresindeki 01 HA 965 plakalı otomobil, Deniz Mahallesi'nde B.E'nin kullandığı 31 AOP 62 plakalı pikapla çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü V.T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler otomobilde sıkışan V.T'yi bulunduğu yerden çıkardı.

        İlk müdahalenin ardından V.T. ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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