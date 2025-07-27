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        GÜNCELLEME - Hatay'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 22:05 Güncelleme: 27.07.2025 - 22:05
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        GÜNCELLEME - Hatay'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü.

        M.A.M. (44) idaresindeki 31 ASD 487 plakalı beton mikseri, Antakya-Reyhanlı yolunun Arkeoloji Müzesi mevkisinde, Ali Uçman'ın (43) kullandığı 31 AGE 862 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu konumunda bulunan Mustafa Arzu'nun (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ağır yaralı olarak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali Uçman ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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