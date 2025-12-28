Hatay'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri, Antakya-Reyhanlı yolunun Arkeoloji Müzesi mevkisinde İ.D'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan M.D. ve Esat Dikmen ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Esat Dikmen buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza yerinden kaçan beton mikserinin sürücüsü polisin çalışması sonucu yakalandı.
