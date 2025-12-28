Hatay'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Esat Dikmen buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan M.D. ve Esat Dikmen ağır yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.