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        Tartıştığı eşini 7 yerinden bıçakladı

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 19:38 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:38
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        Tartıştığı eşini 7 yerinden bıçakladı
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        HATAY’ın Samandağ ilçesinde S.B., evde tartıştığı kocası F.B. tarafından 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kadının yoğun bakındaki tedavisi devam ederken, F.B. ise tutuklandı.

        Olay, dün saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Kurtderesi Mahallesi’nde meydana geldi. F.B. ile eşi S.B. arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.B., eşi S.B.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan F.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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