İskenderun'da otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Numune Mahallesi'nde bir otomobilin motor kısmından kedi sesi gelmesi üzerine sürücü durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
