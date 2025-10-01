Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'da otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 09:25 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:25
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Numune Mahallesi'nde bir otomobilin motor kısmından kedi sesi gelmesi üzerine sürücü durumu itfaiyeye bildirdi.

        İtfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

