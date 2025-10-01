Antakya'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beyaz eşya deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Güzelburç Mahallesi'ndeki beyaz eşya işletmesinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle depodaki bazı beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi.
