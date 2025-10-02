Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 11 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 09:16 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 11 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Reyhanlı-Antakya kara yolunda hafif ticari aracı durdurdu.

        Araçtaki Suriye uyruklu 11 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle araç sürücüsünü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Ayşe Barım'a tahliye
        Ayşe Barım'a tahliye
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı

        Benzer Haberler

        Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı
        Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı
        Hatay'da 11 düzensiz göçmen yakalandı; 1 organizatör tutuklandı
        Hatay'da 11 düzensiz göçmen yakalandı; 1 organizatör tutuklandı
        Hatay'da kamyonun çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı
        Hatay'da kamyonun çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı
        Hatay'da huzurevi sakinleri Dünya Yaşlılar Günü etkinliğinde buluştu
        Hatay'da huzurevi sakinleri Dünya Yaşlılar Günü etkinliğinde buluştu
        Orgeneral Ali Çardakçı, HMKÜ 100. Yıl Köyü'nü ziyaret etti
        Orgeneral Ali Çardakçı, HMKÜ 100. Yıl Köyü'nü ziyaret etti
        Antakya'da depoda çıkan yangın söndürüldü
        Antakya'da depoda çıkan yangın söndürüldü