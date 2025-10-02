Hatay'da 1 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Araçta yapılan aramada 1 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, zanlılar İ.K. ve M.G'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.