Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, Adabucak Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2,61 gram sentetik uyuşturucuyla, 811 uyuşturucu hap ele geçirirken, T.U. ve M.İ'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.