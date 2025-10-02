Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:04
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, Adabucak Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2,61 gram sentetik uyuşturucuyla, 811 uyuşturucu hap ele geçirirken, T.U. ve M.İ'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

