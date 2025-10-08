Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ'da üreticilere sera örtüsü dağıtıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde tarımsal üretimin artırılması ve seracılığın geliştirilmesi amacıyla 45 üreticiye sera örtüsü dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:45 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandağ'da üreticilere sera örtüsü dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde tarımsal üretimin artırılması ve seracılığın geliştirilmesi amacıyla 45 üreticiye sera örtüsü dağıtıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Seralara Can Suyu" projesi kapsamında 45 üreticiye destekte bulunuldu.

        Proje kapsamında üretim kapasitelerinin arttırılıp, modern tarım uygulamalarının da yaygınlaştırılarak, bölge ekonomisine katkılar sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep

        Benzer Haberler

        Hatay'da kanseri yenen Fenerbahçeli çocuğa imzalı forma hediye edildi
        Hatay'da kanseri yenen Fenerbahçeli çocuğa imzalı forma hediye edildi
        Hatay'da darbedilen lise öğrencisi yaralandı
        Hatay'da darbedilen lise öğrencisi yaralandı
        Hatay'da öğrenciler Filistin'e destek için "Gazze" yazılı koreografi oluştu...
        Hatay'da öğrenciler Filistin'e destek için "Gazze" yazılı koreografi oluştu...
        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı
        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı
        Jandarmadan pamuk hasadı yapan işçilere "KADES" eğitimi
        Jandarmadan pamuk hasadı yapan işçilere "KADES" eğitimi
        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı