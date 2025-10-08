Samandağ'da üreticilere sera örtüsü dağıtıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde tarımsal üretimin artırılması ve seracılığın geliştirilmesi amacıyla 45 üreticiye sera örtüsü dağıtıldı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Seralara Can Suyu" projesi kapsamında 45 üreticiye destekte bulunuldu.
Proje kapsamında üretim kapasitelerinin arttırılıp, modern tarım uygulamalarının da yaygınlaştırılarak, bölge ekonomisine katkılar sağlamasının hedeflendiği belirtildi.
