Hatay'da darbedilen lise öğrencisi yaralandı
Hatay'ın Payas ilçesinde, akranı tarafından darbedilen lise öğrencisi yaralandı.
Dörtyol Fen Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki F.S.M.G, 30 Eylül'de okul servisinden indiği sırada bir akranının saldırısına uğradı.
Demir sopayla darbedilen ve başından yaralanan F.S.M.G, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.
Darp raporu alan F.S.M.G'nin ailesi, şüpheliden şikayetçi oldu.
F.S.M.G'nin ağabeyi Yasin G, gazetecilere, yaşanan üzücü olayın ardından gerekli yerlere şikayette bulunduklarını kaydetti.
Öte yandan olay, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
