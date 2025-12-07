Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Numune Evler Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.
Ekiplerin 68 gram sentetik uyuşturucu bulduğu adresteki şüpheli C.Y. gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
