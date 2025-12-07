Habertürk
        Hatay Haberleri

        Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 15:35 Güncelleme: 07.12.2025 - 15:35
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Numune Evler Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

        Ekiplerin 68 gram sentetik uyuşturucu bulduğu adresteki şüpheli C.Y. gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

