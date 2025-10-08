Hatay'da kanseri yenen Fenerbahçeli çocuğa imzalı forma hediye edildi

Hatay'da kanseri yenen 3,5 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Tamer Talha Oğuz'a, imzalı forma verildi.

İskenderun ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan Oğulcan Oğuz'un (27), yaklaşık 14 buçuk ay boyunca gördüğü kemoterapi ve radyoterapinin ardından kanseri yenen oğlu Tamer ile Fenerbahçe maçını statta izleme isteğiyle ilgili haberler üzerine kulüp yetkilileri harekete geçti.

Sarı-lacivertli 12 futbolcunun imzasını taşıyan forma, kargo aracılığıyla Oğuz ailesine gönderildi.

Baba Oğulcan Oğuz, gazetecilere, oğlunun Fenerbahçeli futbolcuların imzasını taşıyan formayla çok mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçeli yetkililere teşekkür eden Oğuz, "Tamer, Fenerbahçe aşığı ve forması geldiğinde çok heyecanlandı. Geldiği gün formasıyla yatmak istedi. Formanın üstünde Tamer Talha'ya sevgilerle yazıyor. Hediyesinin ardından Tamer'in Fenerbahçe'ye olan aşkı daha da çok arttı." diye konuştu.

Oğuz, gökyüzüne balon bırakma ve Fenerbahçe maçını statta izleme hayallerini de gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.