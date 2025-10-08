Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kanseri yenen Fenerbahçeli çocuğa imzalı forma hediye edildi

        Hatay'da kanseri yenen 3,5 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Tamer Talha Oğuz'a, imzalı forma verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 09:56 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kanseri yenen Fenerbahçeli çocuğa imzalı forma hediye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da kanseri yenen 3,5 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Tamer Talha Oğuz'a, imzalı forma verildi.

        İskenderun ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan Oğulcan Oğuz'un (27), yaklaşık 14 buçuk ay boyunca gördüğü kemoterapi ve radyoterapinin ardından kanseri yenen oğlu Tamer ile Fenerbahçe maçını statta izleme isteğiyle ilgili haberler üzerine kulüp yetkilileri harekete geçti.

        Sarı-lacivertli 12 futbolcunun imzasını taşıyan forma, kargo aracılığıyla Oğuz ailesine gönderildi.

        Baba Oğulcan Oğuz, gazetecilere, oğlunun Fenerbahçeli futbolcuların imzasını taşıyan formayla çok mutlu olduğunu söyledi.

        Fenerbahçeli yetkililere teşekkür eden Oğuz, "Tamer, Fenerbahçe aşığı ve forması geldiğinde çok heyecanlandı. Geldiği gün formasıyla yatmak istedi. Formanın üstünde Tamer Talha'ya sevgilerle yazıyor. Hediyesinin ardından Tamer'in Fenerbahçe'ye olan aşkı daha da çok arttı." diye konuştu.

        Oğuz, gökyüzüne balon bırakma ve Fenerbahçe maçını statta izleme hayallerini de gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ve beyin sapında tümör tespit edilen Tamer Talha Oğuz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Ameliyatla beyin sapındaki tümör alınan 3,5 yaşındaki Tamer, yaklaşık 14 buçuk ay boyunca gördüğü kemoterapi ve radyoterapinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı

        Benzer Haberler

        Hatay'da darbedilen lise öğrencisi yaralandı
        Hatay'da darbedilen lise öğrencisi yaralandı
        Hatay'da öğrenciler Filistin'e destek için "Gazze" yazılı koreografi oluştu...
        Hatay'da öğrenciler Filistin'e destek için "Gazze" yazılı koreografi oluştu...
        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı
        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı
        Jandarmadan pamuk hasadı yapan işçilere "KADES" eğitimi
        Jandarmadan pamuk hasadı yapan işçilere "KADES" eğitimi
        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek etkinliği düzenlendi
        Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek etkinliği düzenlendi