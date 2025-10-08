Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        105 yaşında vefat eden Kore gazisinin yanından ayırmadığı madalyaları oğluna emanet

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 105 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Derviş Karakuş, yıllarca yanında taşıdığı 2 madalyasını vefatından önce koruması için oğluna emanet etti.

        Giriş: 08.10.2025 - 12:07 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:07
        105 yaşında vefat eden Kore gazisinin yanından ayırmadığı madalyaları oğluna emanet
        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 105 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Derviş Karakuş, yıllarca yanında taşıdığı 2 madalyasını vefatından önce koruması için oğluna emanet etti.

        Gönüllü olarak 1950'de Kore Savaşı'na katılan Karakuş, aylarca görev aldığı mücadelenin ardından gazilik madalyasıyla ödüllendirildi.

        Karakuş, bir asrı geçen ömründe 6 çocuğu, 22 torunu ve torunlarının evlatlarına vatan sevgisi aşıladı.

        Yaşadığı Yayladağı ilçesinde "gazi dede" olarak anılan Karakuş, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede 5 Ekim'de 105 yaşında hayatını kaybetti.

        Karakuş, uzun yıllar "gözü gibi" koruduğu gazilik madalyası ile bir derneğin verdiği madalyayı hastaneye götürülmeden önce 67 yaşındaki oğlu Hanifi Karakuş'a emanet etti.

        - "Elbisesini giydirir, madalyasını takardım"

        Hanifi Karakuş, AA muhabirine, babasının gazilik onurunu ölene kadar yaşadığını söyledi.

        Babasının madalyalarına değer verdiğini dile getiren Karakuş, şöyle konuştu:

        "Babam madalyasını çok sever, ara sıra bana 'Madalyamı tak oğlum' derdi. Elbisesini giydirir, madalyasını takardım. Oturur çocuk gibi ağlar, bizleri de ağlatırdı. Nereye giderse gitsin, 10 metrelik mesafe de olsa madalyasını cebine koyar yahut ceketine asardı, hiç yanından ayırmazdı. Babam 'Cebimde param, elimde ekmeğim olmasın ama madalyam yanımda olsun' derdi."

        Karakuş, babasıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ne mutlu bize ki öyle bir babanın evladı olmuşuz. Artık babamın yokluğunu hissettirmeyeceğiz. Tüm komutanlarımı tek tek gidip ziyaret edeceğim ve kanımın son damlasına kadar babamın madalyasını ve bayrağını hep göğsümde taşıyacağım. Tüm bayramlarda dışarıya o madalyayla çıkacağım." diye konuştu.

        Babasının çocuklarına her zaman vatan, millete ve bayrağa sahip çıkmaları gerektiğini anlattığını kaydeden Karakuş, "Babam bize hep 'Oğlum askerinize, devletinize, polisinize, bayrağınıza sahip olun, gerisini Cenabıallah verir' derdi." ifadesini kullandı.

        1920 doğumlu gazi Karakuş'un cenazesi, 6 Ekim'de Yayladağı ilçesi Bezge Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeditepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

