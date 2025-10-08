Habertürk
        Samandağ'da çarpışan iki otomobilde hasar oluştu

        Samandağ'da çarpışan iki otomobilde hasar oluştu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde çarpışan iki otomobilde hasar meydana geldi.

        08.10.2025 - 11:54
        Samandağ'da çarpışan iki otomobilde hasar oluştu
        Hatay'ın Samandağ ilçesinde çarpışan iki otomobilde hasar meydana geldi.

        F.D. yönetimindeki 31 SH 191 plakalı otomobil, Yenimahalle mevkisinde M.P. idaresindeki 31 SB 310 plakalı otomobille çarpıştı.

        Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada iki araçta da hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

