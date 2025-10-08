Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da öğrenciler Filistin'e destek için "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Filistin'e destek olmak için okul bahçesinde "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:27 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:27
        Hatay'da öğrenciler Filistin'e destek için "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu
        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Filistin'e destek olmak için okul bahçesinde "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.

        Tayfur Sökmen İlk ve Ortaokulu idarecileri ile öğrenciler, İsrail'in yürüttüğü soykırım nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla etkinlik düzenledi.

        Etkinlik kapsamında okul bahçesinde bir araya gelen çocuklar, "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.

        Bazı öğrenciler de hazırladıkları pankart ve resimlerle Gazze'de yaşananlara dikkati çekti.

