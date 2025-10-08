Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 21:15 Güncelleme: 08.10.2025 - 21:20
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerdeki aramalarda, 149 gram sentetik uyuşturucu, 83 sentetik uyarıcı, ruhsatsız av tüfeği, 14 kartuş ile ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        Polis, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

