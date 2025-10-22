Hatay'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet ve Pirireis mahallelerinde 2 motosikletin çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.
Kimliği belirlenen zanlılar V.K.S. ve S.H.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.H.S. ise serbest bırakıldı.
