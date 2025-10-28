Hatay'da trafikte çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafikte çıkan kavgada silahla aralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafikte çıkan kavgada silahla aralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Menderes Mahallesi'nde N.P. ile M.Z. ve S.Z. arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada N.P. silahla ayağından vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ayağından yaralanan N.P. ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan M.Z. ile S.Z. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.