Hatay'da trafikte çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Menderes Mahallesi'nde N.P. ile M.Z. ve S.Z. arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.