        Hatay Haberleri

        Hatay'da öğrenciler Gazze'ye destek için kermes düzenledi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğrenci ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Giriş: 28.10.2025 - 16:10 Güncelleme: 28.10.2025 - 16:10
        Hatay'da öğrenciler Gazze'ye destek için kermes düzenledi
        İlçedeki Sıdıka Bedia Kara İlkokulu, Şaban Kahil Sürmeli Ortaokulu, Samandağ Atatürk Ortaokulu, Dr. Alaeddin Cilli İlkokulu ile İsmail ve Mehmet Selim Kara Ortaokulu'nun ortaklaşa düzenlediği kermeste, ailelerin hazırladığı yemekler, tatlılar ve el emeği ürünler satışa sunuldu.

        Kermesten elde edilen tüm gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilgili yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

        Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, etkinlikte yaptığı açıklamada, tüm katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

