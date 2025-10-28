Hatay'da öğrenciler Gazze'ye destek için kermes düzenledi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğrenci ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

İlçedeki Sıdıka Bedia Kara İlkokulu, Şaban Kahil Sürmeli Ortaokulu, Samandağ Atatürk Ortaokulu, Dr. Alaeddin Cilli İlkokulu ile İsmail ve Mehmet Selim Kara Ortaokulu'nun ortaklaşa düzenlediği kermeste, ailelerin hazırladığı yemekler, tatlılar ve el emeği ürünler satışa sunuldu.

Kermesten elde edilen tüm gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilgili yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, etkinlikte yaptığı açıklamada, tüm katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.