Hatay'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla 400 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyüş yapıldı.
Numune Evler Mahallesi Çaylı Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, 400 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Atatürk Anıtı'na yürüdü.
Ellerinde Türk bayraklarıyla bando eşliğinde yürüyen vatandaşlara motosiklet grupları da eşlik etti.
Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik ve çocuklar, Atatürk Anıtı'nda gökyüzüne 200 balon bıraktı.
Kaymakam Keklik, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in milletin iradesinin ve azminin en büyük eseri olduğunu söyledi.
Cumhuriyet'in 102. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını belirten Keklik, yürüyüşe katılan vatandaşlara teşekkür etti.
Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
