Hatay'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Cumhuriyet'in 102. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını belirten Keklik, yürüyüşe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaymakam Keklik, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in milletin iradesinin ve azminin en büyük eseri olduğunu söyledi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla bando eşliğinde yürüyen vatandaşlara motosiklet grupları da eşlik etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla 400 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyüş yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.