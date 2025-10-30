Hatay'da yola harç döken beton mikserinin sürücüne 8 bin 500 lira ceza
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 8 bin 500 lira ceza kesildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 8 bin 500 lira ceza kesildi.
Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde plakası öğrenilemeyen seyir halindeki mikserden yola harç döküldü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, yola harç dökerek ilerleyen aracın sürücüsünü belirledi.
Sürücüye 8 bin 500 lira ceza uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.