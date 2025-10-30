Hatay'da Asi Nehri'ne devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sürücünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen üç tekerlekli motosiklet, Güzelburç Mahallesi'nde Asi Nehri'ne devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan yaralı olarak çıkarılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.