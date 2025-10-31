Hatay'da huzur ve güven uygulamasında 3 kişi yakalandı

Habertürk
        Hatay Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 08:43 Güncelleme: 31.10.2025 - 08:43
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan denetimlerde, oluşturulan uygulama noktalarında araçlar ve araçlardaki kişiler arandı.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü de yapan ekipler, aranması bulunan 3 şüpheliyi yakaladı.

        Uygulamada, kurallara uymayan bazı araç sürücülerine de ceza kesildi.

