Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 2 otomobilin çarptığı 3 koyun telef oldu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarptığı sürüdeki 3 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 2 otomobilin çarptığı 3 koyun telef oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarptığı sürüdeki 3 koyun telef oldu.

        Mağaracık Mahallesi'nde yolun karşısına geçen koyun sürüsüne sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürüdeki 3 koyun telef oldu.

        Araçlarda ise maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!

        Benzer Haberler

        Hatay'da meyve ağaçları sonbaharda çiçek açtı
        Hatay'da meyve ağaçları sonbaharda çiçek açtı
        Altınözü'ne, atıklardan 8 metre yüksekliğinde, 5 ton ağırlığında 'zeytin ta...
        Altınözü'ne, atıklardan 8 metre yüksekliğinde, 5 ton ağırlığında 'zeytin ta...
        Hatay'da Gölbaşı Gölü'ndeki su sümbülleri ekonomiye kazandırılıyor
        Hatay'da Gölbaşı Gölü'ndeki su sümbülleri ekonomiye kazandırılıyor
        Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Hatay'da Kızılay Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
        Hatay'da Kızılay Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
        Hatay'da teknenin halatına dolanan köpek balığı kamerada
        Hatay'da teknenin halatına dolanan köpek balığı kamerada