Hatay'da 2 otomobilin çarptığı 3 koyun telef oldu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarptığı sürüdeki 3 koyun telef oldu.
Mağaracık Mahallesi'nde yolun karşısına geçen koyun sürüsüne sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüdeki 3 koyun telef oldu.
Araçlarda ise maddi hasar oluştu.
