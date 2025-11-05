İskenderun'da polis ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince okul çevrelerindeki şüpheli kişiler ve araçlara yönelik denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, 72 araç ve 44 motosiklet incelendi.
Ekipler, çeşitli eksikliklerden dolayı 5 sürücüye 60 bin lira ceza uyguladı.
Uygulamalarda 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ayrıca, öğrencilerin sıklıkla uğradığı iş yerleri ve alanlarda da denetimler gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 8 tekel bayi, internet salonu, 7 oyun salonu kontrol edildi.
