İskenderun'da polis ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi

Ayrıca, öğrencilerin sıklıkla uğradığı iş yerleri ve alanlarda da denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, çeşitli eksikliklerden dolayı 5 sürücüye 60 bin lira ceza uyguladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, 72 araç ve 44 motosiklet incelendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.