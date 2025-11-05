Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da düğünlerde havaya ateş açan 3 kişiden 2'si tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğünlerde havaya ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 09:48 Güncelleme: 05.11.2025 - 09:48
        Hatay'da düğünlerde havaya ateş açan 3 kişiden 2'si tutuklandı
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğünlerde havaya ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet İnönü ve Barbaros mahallelerindeki düğünlerde havaya ateş açanların tespiti ve yakalanması için çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, F.A, A.T. ve D.K'yi gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. ve D.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

