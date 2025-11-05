Hatay'da düğünlerde havaya ateş açan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. ve D.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet İnönü ve Barbaros mahallelerindeki düğünlerde havaya ateş açanların tespiti ve yakalanması için çalışma yürüttü.

