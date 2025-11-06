Hatay'da 10 ruhsatsız tabanca bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
Hatay'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası öğrenilemeyen otomobili şüphe üzerine Defne ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.
Aracın arka koltuğunun altındaki çuvalda 10 ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, otomobildeki İ.G. ile E.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
