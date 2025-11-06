Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 10 ruhsatsız tabanca bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:12 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:15
        Hatay'da 10 ruhsatsız tabanca bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
        Hatay'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası öğrenilemeyen otomobili şüphe üzerine Defne ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.

        Aracın arka koltuğunun altındaki çuvalda 10 ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, otomobildeki İ.G. ile E.G'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

