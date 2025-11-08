Hatay'da Kızılay Haftası kutlandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler çeşitli şiirler okudu.
Türk Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kızılayın ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi herkese elini uzattığını belirten Sivri, çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.