        Hatay Haberleri

        Hatay'da Kızılay Haftası kutlandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:15 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:15
        Hatay'da Kızılay Haftası kutlandı
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler çeşitli şiirler okudu.

        Türk Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kızılayın ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi herkese elini uzattığını belirten Sivri, çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini kaydetti.

